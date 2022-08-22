Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Adana Demirspor'u konuk etti. Müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada penaltıdan ve 41. dakikada Valencia, 47. dakikada Zajc ile 83. dakikada Alioski attı.

Adana Demirspor'un gollerini, 56. dakikada penaltıdan Belhanda ile 66. dakikada Artem Dzyuba kaydetti.

Adana Demirspor'da Yaroslav Rakitskiy, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.

Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u da yenerek ligde 7 puana yükseldi. Sarı lacivertliler ligde 323 gün sonra averajla liderliğe yükseldi.

Ligde ilk yenilgisini alan Adana Demirspor ise 6 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun ortasında altıpasta Dzyuba topa dokunamadı. Atağın devamında Lincoln Henrique topu kornere gönderdi.

14. dakikada duran top organizasyonunda meşin yuvarlağın başına geçen Lincoln Henrique, solda müsait durumda Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Ferdi'nin bekletmeden penaltı noktası civarına ortasında, Arao'nun kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

17. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Valencia, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, 19. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 20. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Penaltı noktasında topun başına gelen Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

[Fotoğraf: AA]

23. dakikada Lincoln Henrique'nin yaklaşık 30 metreden sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içi sol çaprazda Szalai'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

GOL - 41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta rakip savunmada Samet Akaydın'ın hatasında Serdar Dursun'dan seken topla orta alanda buluşan Valencia, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürdükten sonra kaleciden de kurtardığı topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla ceza sahasına giren Emre Mor'un sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta çıktı.

GOL - 47. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazda Lincoln Henrique'nin önünde kaldı. Lincoln'ün bekletmeden yerden penaltı noktası civarına çıkardığı topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0

53. dakikada soldan Lincoln Henrique'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Aynı dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Belhanda'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Onyekuru, ceza sahası içinde Szalai tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 56. dakikada topun başına geçen Belhanda, kaleci Altay'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-1

60. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun yerden şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

61. dakikada Adana Demirspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Emre Mor, 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına girdi. Emre'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

65. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya şutunda, kaleci Altay topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 66. dakikada Adana Demirspor farkı bire indirdi. Savunmada Szalai'nin hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Lemos'tan sıyrıldıktan sonra son anda Altay'ın üzerinden topu içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Dzyuba meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-2

GOL - 83. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin kullandığı duran topta arkaya aşırılan meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Alioski'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, kontrol ettiği meşin yuvarlağı güzel bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-2.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Kamil Çetin

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Luan Peres, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Willian Arao (Dk. 61 İsmail Yüksek), Ferdi Kadıoğlu, Lincoln (Dk. 88 Bright Osayi-Samuel), Miha Zajc (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Emre Mor (Dk. 80 Alioski), Enner Valencia, Serdar Dursun (Dk. 61 Rossi).

Adana Demirspor: Ertaç Özbiri, Samet Akaydın, Jonas Svensson (Dk. 90+4 Berk Yıldız), Yaroslav Rakitskiy, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Babajide Akintola (Dk. 46 Yusuf Sarı), Badou Ndiaye, Kevin Rodrigues, Gökhan İnler (Dk. 61 Benjamin Stambouli), Artem Dzyuba (Dk. 87 Britt Assombalonga).

Goller: Dk. 20 (Penaltıdan) ve 41 Valencia, Dk. 47 Zajc, Dk. 83 Alioski (Fenerbahçe), Dk. 56 Belhanda (Penaltıdan), Dk. 66 Artem Dzyuba (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Samet Akaydın, Dk. 18 Belhanda, Dk. 38 Akintola, Dk. 68 Onyekuru (Adana Demirspor), Dk. 45+4 Arao, Dk. 49 Zajc, Dk. 53 Attila Szalai (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 82 Yaroslav Rakitskiy (Adana Demirspor)