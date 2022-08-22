Mamak Belediyesi bünyesindeki basketbol ve hentbol kulüplerinin MKE Ankaragücü'ne devrine ilişkin lansman, Eryaman Stadı'nda yapıldı.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ankaragücü'nün bir asrı devirmiş önemli bir kulüp olduğuna işaret etti.

"Kulübümüzün genelde futbol takımıyla öne çıkmış bir yapısı var. Ama sporun çok branşları var. Maalesef bugüne kadar amatör branşlarla ilgili konularda ihmal söz konusu."

"Ankaragücü önemli bir markadır." diyen Koca, sarı-lacivertli kulübün bünyesine basketbol ve hentbol branşları da eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Koca, futbol dışında güreş, boks, badminton, halter ve masa tenisinde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

"Bu sözleşme ile Mamak Belediyesi'ne ait basketbol ve hentbol takımları artık Ankaragücü kurumsal yapısı içinde yerini alacak. Bir yıl MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi olarak sahalara çıkacağız. Bir yıldan sonra ise Ankaragücü ismiyle spor camiasının önünde yer alacağız. Ankaragücü armasını yukarılara taşımak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Maalesef bizde kültür olarak bütün kurumlar kişilere endeksli ilerliyor. Kurumsallaşma kültürü bizim coğrafyamızda çok zayıf. Ankaragücü'nü tüm branşlarında bütün birimleriyle kurumsal yapıya dönüştürmek en büyük başarıdır."

Koca, futbolda altyapıyı güçlendirmek için yoğuna çaba sarf ettiklerine değindi.

"Türkiye'nin altyapısı konusunda en uzman ekiplerini Ankaragücü altyapısına kazandırdık. Özellikle büyük ilçelerde Ankaragücü altyapısına destek verecek tesisler istiyoruz. Birçok belediye başkanımız bu anlamda destek olacağını söyledi. Bunu Mamak'ta da özellikle bekliyoruz. En az 1 büyük, 3-4 küçük sahanın yer alacağı tesis yapılmasını özellikle rica ediyoruz. Sizin huzurunuzda başkanımızdan da bu sözü onaylayarak almış olduk. İnşallah Ankaragücü bütün kurumsal yapıları, branşlarıyla hak ettiği yere gelecektir."

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirtti. Köse, Ankaragücü'ne her zaman destek verdiklerini vurguladı.

"Futbolda yeniden Süper Lig'e çıkan Ankaragücümüze biz de Mamak Belediyesi olarak güzel bir hediye vermek için buradayız. Türkiye Basketbol Birinci Ligi'nde yer alan Mamak Belediyesi ve Türkiye Hentbol Süper Ligi'ndeki Mamak Belediyesi takımlarımızı hiçbir ücret almaksızın Ankaragücümüze devrediyoruz. Bu devirle bir yıl boyunca takımlarımızın isimleri MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Hentbol Kulübü ve MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü olacak. Basketbol takımımızın da Ankaragücü ile Süper Lige çıkacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından Koca ve Köse, basketbol ve hentbol kulüplerinin devrine ilişkin protokolü imzaladı.