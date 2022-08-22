Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, takviye yapılması gereken bölgeleri yönetime iletti. Yönetim, Marcao'nun ayrılığının ardından stoper mevkiindeki boşluğu Andreas Hanche-Olsen ile doldurmayı hedefliyor.

Bu transferde mesafe kateden sarı kırmızılılar, daha iyi bir seçenek çıkması ihtimalini göz önünde bulundurarak aceleci davranmıyor.

Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan teknik heyet, sol bek mevkinin de güçlendirilmesini talep ediyor. Sarı kırmızılılar, Milan forması giyen Fode Ballo-Toure için resmi teklif yaptı.

Forvet transferinde de çalışmalar sürüyor. Spartak Moskova forması giyen Shamar Nicholson transferinde de aşama kaydedildi.

Yönetim, Jamaikalı futbolcuyu renklerine bağlamak için ilk tercih olan Belotti'nin Roma ile transfer sürecinin netleşmesini bekliyor.