İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Villarreal, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Haftaya lider başlayan son 2 yılın şampiyon Manchester City, deplasmanda Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı.

Bournemouth'u 3-0 mağlup eden Arsenal, 2004-05 sezonundan beri ilk kez lige 3'te 3 yaparak başladı ve liderliğe yükseldi.

Leeds United, Chelsea'yi 3-0, Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0, Brighton da West Ham United'ı 2-0 yendi.

Manchester United-Liverpool maçıyla tamamlanacak Premier Lig'in 3. haftası sonunda 9 puanı bulunan Arsenal'ı, 7'şer puanlı Manchester City, Leeds United, Tottenham ve Brighton izledi.

La Liga

Atletico Madrid deplasmanından 2-0 galip ayrılan Villarreal, averajla liderliğini sürdürdü. Geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 4-1 mağlup etti.

Barcelona deplasmanda oynadığı Real Sociedad karşılaşmasını 4-1 kazandı. 34. yaş gününü kutlayan Lewandowski, Katalan ekibinin formasıyla ilk gollerini attı. 4-1 sonuçlanan maçta Lewandowski, 2 gol kaydetti.

Real Betis, konuk olduğu Mallorca'yı 2-1, Osasuna ise ağırladığı Cadiz'i 2-0 yendi.

La Liga'nın 2. haftası sonunda 6 puanı bulunan Villarreal'i, Real Madrid, Real Betis ve Osasuna averaj farkıyla, Barcelona, Rayo Vallecano, Athletic Bilbao ise 2 puan geriden takip etti.

Serie A

Napoli, evinde aldığı 4-0'lık Monza galibiyeti sonrası averajla puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Son şampiyon Milan, konuk olduğu Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Inter, seyircisi önünde çıktığı Spezia maçını 3-0 kazandı. Inter'in 2. golünü, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Roma-Cremonese ve Sampdoria-Juventus maçlarıyla tamamlanacak Serie A'nın 2. haftasını 6 puanla geçen Napoli'yi, aynı puana sahip Inter ve 4 puanı bulunan Milan, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Torino izledi.

Bundesliga

Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, Bochum deplasmanından 7-0 galip ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Bayern Münih, Bundesliga'daki ilk 3 maçında 15 gole ulaşan ilk kulüp oldu.

Borussia Dortmund’a konuk olan Werder Bremen, 88. dakikaya 2-0 geride girdiği mücadeleyi 3-2 kazandı.

Mönchengladbach, Hertha Berlin'i 1-0, Union Berlin, Leipzig'i 2-1, Mainz da Augsburg'u 2-1 mağlup etti.

Bundesliga'nın 3. haftasının ardından 9 puana sahip Bayern Münih'i, 7 puanlı Mönchengladbach, Union Berlin ve Mainz takip etti.

Ligue 1

Geçen sezonun şampiyonu PSG, ligin 3. haftasında konuk olduğu Lille'i 7-1 yendi. Maçta hat-trick yapan Mbappe, 8. saniyede attığı golle Ligue 1 rekorunu egale etti.

Lens, deplasmanda Monaco'yu 4-1, Olimpik Marsilya ise sahasında Nantes'ı 2-1 yendi.

PSG, 9 puanla liderliğini sürdürdü. Lens ve Olimpik Marsilya, 7 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

