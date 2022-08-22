İspanya LaLiga'da yeni sezona 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Valencia, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Transfer döneminde Hugo Duro, Samu Castillejo, Nico Gonzalez ve Samuel Lino'yu kadrosuna katan İspanyol ekibi, son olarak milli oyuncu Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı.

Olimpik Lyon'da forma giyen Cenk'i 1 yıllığına kiralayan Valencia'nın sezon sonunda satın alma opsiyonu da bulunuyor. Valencia ile sözleşme detayları konusunda anlaşma sağlayan Özkacar, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Mehmet Topal'dan sonra Valencia'ya giden ikinci Türk

2020 yılında Altay'dan Olimpik Lyon'a transfer olan ve geçtiğimiz sezonu da Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'de kiralık olarak geçiren Cenk Özkacar, geride kalan sezonda sergilediği performansla milli takımın aday kadrosuna da seçilmiş ve Litvanya ile oynanan Uluslar Ligi maçında ilk kez A Milli formayı terletmişti.

21 yaşındaki stoper, 2010 yılında Galatasaray'dan Valencia'ya 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Mehmet Topal'ın ardından Valencia forması giyen 2'nci Türk futbolcu olacak.

Aktif futbolculuk kariyerini geçtiğimiz ay noktaladığını açıklayan Topal, Valencia formasıyla özellikle ceza sahası dışından attığı goller ile taraftarın gönlünü kazanmış ve 2 yıl boyunca İspanyol ekibi ile 59 maça çıkmıştı. Mehmet Topal, 2012 yılında ise Valencia'dan Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.