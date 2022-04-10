Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Sivasspor'un rakibi Başakşehir
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
n üç maçını kaybetmeyen ve 7 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik, 10 yenilgiyle 41 puan topladı.
Dört maçlık galibiyet özlemine Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle son veren Medipol Başakşehir, ligde 50 puanla 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.
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Etiketler: Medipol Başakşehir Sivasspor Süper Lig
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