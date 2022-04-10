Sivasspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada kendi kalesine Goutas ile 60. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

Ligde yeni bir galibiyet serisi başlatmak isteyen Medipol Başakşehir Sivas'ta kazanarak 53 puana yükseldi.

Ligde üç maç sonra kaybeden Demir Grup Sivasspor ise 41 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Öte yandan Medipol Başakşehirli futbolcular mücadeleye, Sivassporlu futbolcular da ısınmaya "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Ayrıca Türk Polis Teşkilatının 177. yılını kutlayan pankartla sahaya çıkan Sivassporlu futbolcular, seremoniye de polis üniformasıyla katıldı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Deniz Türüç ön direğe ortaladı. Aleksic'in kafayla altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlak Goutas'a çarparak filelere gitti. 0-1

7. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Fajr'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan Babacan çift yumrukla uzaklaştırdı.

14. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.

16. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

22. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Fajr'ın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

24. dakikada sağ çaprazdan rakip ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen topa Yatabare dokunamayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.

40. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top, az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Deniz Türüç'ün ortasına altıpasta iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

48. dakikada ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Erdoğan Yeşilyurt'un direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan Babacan uzanarak son anda kornere çeldi.

57. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Okaka'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 60. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Okaka'nın pasında Deniz Türüç'ün ceza yayından etkili vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

[Fotoğraf: DHA]

66. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Deniz Türüç'ün volesinde, top üst direğe çarparak dışarıya çıktı.

74. dakikada şık hareketlerle soldan rakip ceza alanına giren Gradel'in şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

81. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Yatabare'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.

Mücadele Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 77 Sefa Yılmaz), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 88 Özkan Yiğiter), Ulvestad (Dk. 69 Kerem Atakan Kesgin), Fajr (Dk. 77 Moussa Konate), Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Pizzi), Deniz Türüç (Dk. 86 Fredrik Gulbrandsen), Aleksic (Dk. 75 Salih Uçan), Trezeguet (Dk. 59 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 85 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 3 Goutas (Kendi kalesine), Dk. 60 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 28 Mahmut Tekdemir, Dk. 54 Caiçara, Dk. 90+2 Epureanu (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Uğur Çiftçi, Dk. 67 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)

Erdinç Sözer: Çok önemli bir maçta 2-0 galip geldiğimiz için sevinçliyiz

[Fotoğraf: İHA]

Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, Sivas deplasmanında kazanmanın çok zor olduğunu vurguladı.

Sözer, Sivasspor'un çok disiplinli bir takım olduğunu belirtti. Sözer, her maçta galibiyet için oynadıklarını dile getirdi.

"Savunması, duran ve yan toplarıyla tehlikeli bir takım. Onun için galibiyet bizim için çok önemli. Çok zor bir deplasman maçında bunu başardık. Takımımızı tebrik ediyorum. 90 dakika takım olarak güzel çalışmalar yaptık. İsteklerimizi ve çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Hücumu ve müdafaayı güzel değerlendirdik. İlk yarı ve ikinci yarıya güzel başladık. İki golle galibiyeti alabildik. Sivasspor pozisyonlara girdi ama kalecimiz Volkan Babacan bugün gerçekten güzel bir performans gösterdi ve 5 pozisyonu güzel bir şekilde kurtardı. İstediğimizi başardık. Bu maçta gol yemeden dönmek istedik. Son iki maçımızda gol yemedik. Çok önemli bir maçta 2-0 galip geldiğimiz için sevinçliyiz."