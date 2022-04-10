Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcular Arnavutluk'ta 4 madalya kazandı
Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda 4 milli sporcu yarıştı.
Şampiyonada, erkeklerde Onur Aras ikinci, Mahsum Değer üçüncü, kadınlar kategorisinde ise Bahar Atalay ikinci Sabriye Güzelyurt da üçüncü sırayı aldı.
Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda erkeklerde Onur Aras ikincilik elde ederken, Mahsum Değer üçüncü oldu.— Türkiye Atletizm Fed (@AtletizmTAF) April 10, 2022
Kadınlar kategorisinde ise Bahar Atalay yarışı ikinci olarak tamamlarken, Sabriye Güzelyurt üçüncülüğü göğüsledi
Tebrikler gençler pic.twitter.com/U3JCMKlyvy
Etiketler: Atletizm
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