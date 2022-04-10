Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda 4 milli sporcu yarıştı.

Şampiyonada, erkeklerde Onur Aras ikinci, Mahsum Değer üçüncü, kadınlar kategorisinde ise Bahar Atalay ikinci Sabriye Güzelyurt da üçüncü sırayı aldı.

Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda erkeklerde Onur Aras ikincilik elde ederken, Mahsum Değer üçüncü oldu.



Kadınlar kategorisinde ise Bahar Atalay yarışı ikinci olarak tamamlarken, Sabriye Güzelyurt üçüncülüğü göğüsledi



Tebrikler gençler pic.twitter.com/U3JCMKlyvy