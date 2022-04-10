Devrek Bandosu eşliğinde başlayan organizasyonda, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve 3 kilometrelik halk koşusu gerçekleştirildi.

Toplamda 600 sporcunun katıldığı organizasyona, 5 kıtada maraton koşmuş en yaşlı milli atlet olan 95 yaşındaki Safder Kartoğlu da destek verdi.

Halk koşusuna kayıt yaptıran Kartoğlu, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve katılımcılarla 3 kilometre şarkılar söyleyerek yürüdü. Vatandaşlar da evlerinin balkonlarından alkışlarla organizasyonu destekledi.

[Fotoğraf: AA]

Kartoğlu, gazetecilere, yarı maratonun başarılı sonuçlanmasını yürekten dilediğini belirterek, sporculara başarı diledi.

Başkan Bozkurt da sporun bütünleştirici ve birleştirici gücü olduğunu ifade ederek, Kartoğlu'nun Devrek'i maratonla tanıştırdığını ve ilçeyi dünyanın her yerinde başarılı şekilde temsil ettiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Yarışlar sonunda yarı maratonda erkeklerde Ömer Alkanoğlu birinci, Abdurrahman Gedikoğlu ikinci, Yunus Emre Akkuş üçüncü olurken, kadınlarda Meryem Kılıç Gündoğan birincilik, Rahime Tekin ikincilik, Zeynep Burcu Akbaba üçüncülük elde etti.

10 kilometrelik koşuda erkeklerde Ahmet Alkanoğlu birincilik, Levent Ateş ikincilik, Mesut Akpınar üçüncülük kazanırken, kadınlarda Gülbahar Çetin birinci, Zuhal Kaya ikinci, Okyanus Yıldız da üçüncü oldu.

[Fotoğraf: AA]

Halk koşusunda ise farklı yaş kategorilerinde yapılan yarışlar gün boyu sürecek. Etkinlik sonunda iki kategoride yarışan katılımcılara madalya, ilk 3'e girenlere ise kupaları takdim edildi.