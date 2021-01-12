Sivasspor'a çeyrek finali getiren golleri 37. dakikada Yasin Öztekin, 116. dakikada Yatabere attı.

Adana Demirspor'un tek golünü ise 44. dakikada Yunus Akgin kaydetti.

Demir Grup Sivasspor kupaya 5. turda dahil oldu ve Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Adana Demirspor ise 3. turda Alanya Kestel'i 3-1, 4. turda Afyonspor'u 4-1 ve 5. turda Trabzonspor'u normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan karşılaşmada penaltılarla 4-3 mağlup ederek kupada son 16'ya kalmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

18. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in şutu defansa çarpınca top kaleci Vedat'ta kaldı.

22. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sedat Şahintürk'ün şutunu kaleci Muammer kornere çeldi.

35. dakikada sol çaprazdan Sinan Kurt'un serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu kaleci Muammer Yıldırım, direk dibinde müdahale ederek kornere gönderdi.

GOL - 37. dakikada Cofie'nin defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşu kaleci Vedat'ın müdahalesine rağmen ağlarla gitti. 1-0

GOL - 44. dakikada Okan Alkan'ın pasında sağ kanatta ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

64. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Jorge Felix'in kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

74. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahasına girdi. Rakiplerinden kurtulan Yunus'un şutunu kaleci Muammer Yıldırım kurtardı.

80. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Kone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.

85. dakikada Gradel'in pasıyla ceza sahasına giren Yatabare, kaleci Vedat Karakuş ile karşı karşıya kaldı, müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu kale direğinin üstünden auta çıktı.

101. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanttan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası önünde Fajr'ın önünde kaldı. Fajr'ın sert şutunu kaleci Vedat Karakuş, son anda çeldi.

110. dakikada Dibba sol kanattan ceza alanı içine girdi, sert vuruşunu kaleci Mummer Yıldırım, son anda kornere çeldi.

GOL - 116. dakikada Fajr'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Yatabare, kaleci Volkan Karakuş'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Sivasspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni 4 Eylül.

Hakemler: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Mehmet Şengül.

Demir Grup Sivassspor: Muammer, Robin (Dk. 112 Aaron Appindangoye), Caner, Samba, Ziya, Cofie, Hakan (Dk. 46 Faycal Fajr), Felix (Dk. 77 Arouna Kone), Yasin (Dk. 56 Max Gradel), Ninga (Dk. 56 Erdoğan Yeşilyurt), Kayode (Dk. 46 Mustapha Yatabare).

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Tayyip Talha, Mehmet, Okan (Dk. 101 Tarık Çamdal), Gökhan (Dk. 67 Hasan Kılıç), Traore, Sinan (Dk. 67 Ismail Aissati), Yunus (Dk. 88 Emircan Altıntaş), Sedat (Dk. 46 Pa Dibba), Lanzafame (Dk. 46 Mehmet Akyüz).

Goller: Dk. 37 Yasin Öztekin, Dk. 116 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 118 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor)