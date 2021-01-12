90 dakikası 0-0 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında Yeni Malatyaspor 102. dakikada Umut Bulut'un gol ile 1-0 öne geçti. 120+1. dakikada Galatasaray'da Luyindama skoru eşitleyerek ve maçı penaltılara taşıdı.

Fatih Öztürk, Malatyaspor'un kullandığı 8 penaltının 2'sini kurtardı ve Galatasaray'ı çeyrek finale taşıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanandı.

Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükselmişti.

Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Etimesgut Belediyespor ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes'in ortasında kaleyi cepheden gören pozisyonda Emre Akbaba şutunu çekti. Kaleci Ertaç'dan dönen topu Chebake, kornere çeldi.

29. dakikada ortasahadan aldığı topu ceza alanına kadar taşıyan Adem Büyük, sağ kanattaki Kubilay Kanatsızkuş'u gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Malatya ekibi, gole bir kez daha yaşandı. Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Fofana'nın şutu, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

39. dakikada, Saracchi ile sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içine gönderilen topa Diagne dokundu ve Emre Akbaba'ya bıraktı. Kale sahasındaki müsait pozisyonda bulunan Emre'nin vuruşu, üstten farklı şekilde auta gitti.

İlk yarının kalan süresinde de gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

73. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Ndayishimiye, topu kalenin solundan auta gönderdi.

80. dakikada Malatya temsilcisi gole Umut Bulut ile yaklaştı. Sağ kanattan savunma oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç, topu Umut Bulut'a aktardı. Tecrübeli golcünün gelişine vurduğu meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Top, Luyindama tarafında uzaklaştırıldı.

84. dakikada gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasında kalenin sağında topla buluşan Emre Kılınç, şutunu çekti. Kaleci Ertaç Özbir, ayağıyla kalesindeki önledi.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Goller uzatmalarda atıldı

GOL - 101. dakikada Yeni Malatyaspor takımını öne geçiren golü kaydetti. Orta sahada rakip savunmacılardan topu kapan Umut Bulut, ceza sahası yayı yakınlarında kaleyi cepheden gören bir pozisyonda sert bir şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluştu. 1-0.

115. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleye yüzünü döner dönmez çektiği şut, kaleci Ertaç Özbir'in kucağında kaldı.

GOL - 120. dakikada Galatasaray beraberlik golünü Luyindama ile buldu. Konuk ekibin ceza sahasının hemen dibinde sol kanatta kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ömer Bayram'ın şutunda arka direkte topa iyi yükselen Luyindama, kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1.

Maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı.

[Fotoğraf: AA]

Çeyrek final bileti penaltılarla geldi

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Galatasaray penaltıları kullanan Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Diagne, Marcao, Etebo ve Emre Kılınç topu filelerle buluştururken, Muhammed Kerem Aktürk ise çerçeveyi tutturamadı.

Malatya ekibinde ise Ahmed Ildız, Lukoki, Chebake, Ndayishimiye, Wallace, Murat Akça atışları değerlendirdi. Ev sahibi ekipte Mustafa Eskihellaç ve Jetmir Topalli'nin kullandığı penaltıları ise kaleci Fatih Öztürk kurtardı.

Galatasaray, penaltı atışlarında Yeni Malatyaspor'a 7-6 üstünlük kurarak kupada çeyrek finale yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya, Serkan Ok, İsmail Şencan

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Zeki Yavru (Dk. 71 Ahmed Ildız), Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 71 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük (Dk. 96 Olcay Şahan (Dk. 99 Jetmir Topalli), Fofana (Dk. 96 Jody Lukoki), Umut Bulut (Dk. 120 Murat Akça)

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes (Dk. 114 Şener Özbayraklı), Luyindama, Marcao, Saracchi (Dk. 68 Emre Taşdemir (Dk. 104 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 68 Oghenekaro Etebo), Emre Akbaba (Dk. 91 Oğulcan Çağlayan), Emre Kılınç, Babel (Dk. 68 Kerem Aktürkoğlu), Diagne.

Sarı kartlar: Dk. 90 Teenage Hadebe, Dk. 120 Chebake (Yeni Malatyaspor)

Goller: Dk. 102 Umut Bulut (Yeni Malatyaspor), Dk. 120+1 Luyindama (Galatasaray)