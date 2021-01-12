Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Polonyalı kaleci
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldı.
Jakub Szumski, son olarak ülkesinin Rakow takımında forma giymişti.
Jakub Szumski Erzurumspor’umuza hayırlı olsun! #BizimHikayemiz #Erzurumspor pic.twitter.com/Wt01t74N7U— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 12, 2021
Etiketler: Erzurumspor Transfer Haberleri
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