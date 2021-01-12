Milan'da gösterdiği performansla takımının şampiyonluk yürüyüşüne büyük katkıda bulunan Hakan Çalhanoğlu, beş büyük ligdeki rakiplerine parmak ısırttı.

Whoscored verilerine göre, bu sezon 59 kilit pas atan Hakan Çalhanoğlu, bu alanda 5 büyük ligin zirvesinde yer aldı. Milli yıldızımızı 55 kilit pas ile Jack Grealish, 52 kilit pas ile de Bruno Fernandes takip etti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 6 gol ve 6 asist üreten Hakan Çalhanoğlu, 3.5 yıldır formasını terlettiği Milan'da toplam 64 gole doğrudan katkı sağladı.

Milli futbolcumuzun formasını giydiği İtalyan devi Milan, İtalya Kupası son 16 turunda, bu akşam saat 22.45'te Torino ile karşılaşacak. Mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.