Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'le birlikte Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Fransa'da adından sıkça söz ettiriyor.

Milli futbolcu Aralık ayında sahaya yansıttığı oyunla Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından ayın oyuncusu ödülü için belirlenen üç isimden birisi oldu.

23 yaşındaki oyuncu, geçen ay başarılı oyununu attığı 2 gol ve yaptığı asistle taçlandırmıştı.

Ligue 1'de ayın futbolcusu, Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği'nin internet sitesi üzerinden kullanıcıların oylarıyla belirlenecek.

Yusuf Yazıcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden destek istedi.

Başarılı oyuncunun kulübü Lille de anketi paylaşarak taraftarlarını Yusuf için oy kullanmaya çağırdı.

Milli yıldız, ayın futbolcusu ödülü için Olympique Lyon'un golcüleri Karl Toko-Ekambi ve Tino Kadewere ile yarışacak.