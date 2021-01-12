Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kayserispor müsabakasında arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Tetteh'in yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda adale zorlanması tespit edilmiş olup tahmini olarak 1-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kayserispor maçında dizine darbe alan Afriyie Acquah'ın da yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda iç yan bağlarında 1. derece zorlanma ve dizinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlanan futbolcunun 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalacak.