Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor'da koronavirüs vakası
Çaykur Rizespor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 13 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş ile yapılacak müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere Kovid-19 PCR testi yapıldı.
Test sonucu pozitif olarak rapor edilen bir futbolcu izole edildi, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatıldı.
BİLGİLENDİRME | Covid-19 Test Sonuçları— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 12, 2021
Kulübümüzün, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile yapacağı müsabaka öncesi yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir.
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Etiketler: Çaykur Rizespor Koronavirüs
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