Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 13 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş ile yapılacak müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere Kovid-19 PCR testi yapıldı.

Test sonucu pozitif olarak rapor edilen bir futbolcu izole edildi, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatıldı.