Formula 1'in Avustralya ve Çin etapları ertelendi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun açılış etabı Avustralya ile Çin ayağı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun ilk yarışı 21 Mart'taki Avustralya ve üçüncü yarışı Çin ayakları, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Formula 1 yönetimi, uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden organizasyona ev sahipliği yapan İtalya'daki Imola Pisti'nin de 2021 takviminde yer alacağını duyurdu.
28 Mart'ta başlayacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonunun, 28 Mart'ta düzenlenecek Bahreyn Grand Prix'si ile başlaması planlanıyor.
Güncellenen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:
28 Mart: Bahreyn Grand Prix
18 Nisan: İtalya (Imola) Grand Prix
2 Mayıs: Daha sonra belirlenecek
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
13 Haziran: Kanada Grand Prix
27 Haziran: Fransa Grand Prix
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
12 Eylül: İtalya (Monza) Grand Prix
26 Eylül: Rusya Grand Prix
3 Ekim: Singapur Grand Prix
10 Ekim: Japonya Grand Prix
24 Ekim: ABD Grand Prix
31 Ekim: Meksika Grand Prix
7 Kasım: Brezilya Grand Prix
21 Kasım: Avustralya Grand Prix
5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix
12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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