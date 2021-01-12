Görme Engelli Milli Takımı oyuncularının da aralarında bulunduğu ekipler, 7-14 Ocak Görme Engelliler ve Beyaz Baston Haftası kapsamında farkındalık yaratmak için, salon futbolu (FUTSAL) müsabakası gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: DHA]

“Bize acıyarak bakmasınlar”

5-4 skorla kırmızı takımın galip geldiği maç için, 2008 yılından itibaren Futsal oynayan görme engelli Ercan Bayraktar, şunları söyledi:

“Bugün hem bir etkinlik hem de bir sosyal sorumluluk projesi için buradayız. Amacımız engelli bireylerin herhangi bir spor dalında faaliyet göstermesini arttırmak. Ben spor yapmayı sosyalleşme olarak da görüyorum. Bu etkinlikle engelli arkadaşlarımıza vermek istediğimiz mesaj, engelleri ne olursa olsun hayatı bırakmamaları. Vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Bize hayat içerisinde acıyarak bakmamalarını talep ediyoruz.”

Yapılan müsabakanın amacının beyaz bastona dikkat çekmek ve görme engellilerin toplumun her alanında var olabileceğini göstermek olduğu vurgulandı.