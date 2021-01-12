İtalya Kupası'nda son 16 tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TRT SPOR ekranlarındaki futbol şöleni, saat 17’de Fiorentina-Inter mücadelesiyle başlayacak.

Mor menekşeler, ligde zor günler geçiriyor. Cesare Prandelli ve öğrencileri oynadığı son 12 maçın sadece ikisini kazanabildi.

Ligde 2’nci sırada yer alan Inter ise son 2 karşılaşmasında da puan kaybı yaşadı.

Napoli-Empoli maçı 19.45'te

Saat 19.45'te Napoli ile Empoli karşı karşıya gelecek. Gennaro Gattuso yönetmindeki mavililer, oynadığı son 6 resmi karşılaşmadan sadece 2 galibiyet çıkarabildi.

Serie B’nin zirvesinde yer alan Empoli ise bu sezon mağlubiyet yüzü görmedi. 2’nci ligde oynadığı 16 karşılaşmadan 9 galibiyet ve 7 beraberlik çıkardı.

Günün son maçında Juventus-Genoa karşılaşacak

Günün kapanış mücadelesi ise saat 22.45’te Juventus ile Genoa arasında oynanacak.

Ligde tek mağlubiyeti bulunan Andrea Pirlo ve öğrencileri, 33 puanla Serie A'da 4’üncü sırada yer alıyor.

Genoa ise ligde kalma mücadelesi veriyor. 14 puan ile 17’nci sırada bulunan Davide Ballardini'nin öğrencileri, 17 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak bu 3 karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.