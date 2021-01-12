Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki başarılı grafiğini Erzurum'da da devam ettirdi.

Dokuz dış saha maçına çıkan sarı lacivertliler 22 puan topladı.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla deplasman puanı toplayan üç takımdan biri oldu. Erol Bulut da sarı lacivertli kulübün tarihine geçti.

45 yaşındaki çalıştırıcı, Carlos Alberto Parreira'yı geride bırakarak sarı lacivertli kulüpte en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu.

Pelkas, bu sezon ilk kez bir Süper Lig'de gol ve asist katkısını aynı maçta yapma başarısı gösterdi.

Mert Hakan Yandaş da, bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında atılan en geç golü kaydetti.

Sarı kart gören Caner Erkin cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, pazartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Son üç Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise haftayı son sırada kapattı.