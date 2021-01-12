Antalyaspor'a turu getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Hakan Özmert, 33. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 36. dakikada Jahovic kaydetti.

Antalyaspor tur biletini cebine koyarken Bursaspor'un kupada çeyrek finale yükselme hasreti 6 yıla çıktı.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar da izledi.

Bu sezon kupa serüvenine 3. turdan başlayan Bursaspor, 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka’yı penaltılar sonucu, 2. Lig ekiplerinden 1922 Konyaspor’u da evinde 1-0, Göztepe’yi de deplasmanda, uzatmalarda 5-4 yenerek son 16 tura yükselmişti.

Fraport-TAV Antalyaspor, kupaya 4. turdan başlarken 2. Lig ekiplerinden Pendikspor’u evinde 2-0, 5. turda TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’u 1-0 yenerek kupada son 16 tura kalmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada Fraport TAV Antalyaspor penaltı kazandı. Konuk ekibin etkili hücumunda ceza alanında Hakan Özmert'in ara pasında topla buluşan Bünyamin Balcı, Onur Atasayar ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. 6'ncı dakikada penaltıda topun başına gelen Hakan Özmert, sol köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

7. dakikada Bursaspor etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta topu kontrol eden Batuhan Kör'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

9. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza alanına yakın bir mesafeden, kaleyi cepheden gören noktadan Bünyamin Balcı'nın şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz son anda topu çeldi. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

15. dakikada gelişen Bursaspor atağında Burak Altıparmak, topu kafayla penaltı noktası civarındaki Ali Akman'a indirdi. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Ali Akman'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

GOL - 33. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Bünyamin Balcı'nın ara pasında sağdan depar atan Gökdeniz Bayrakdar, kaleci Ataberk Dadakdeniz ile karşı karşıya kaldı. Topu iyi kontrol eden Gökdeniz, sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

GOL - 36. dakikada Bursaspor savunmasının hatasında bir anda topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

42. dakikada Bursaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışı kullanan Emirhan Aydoğan, savunmanın arkasına sarkan Aykut Akgün'ü topla buluşturdu. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda Naldo, son anda çizgi üzerinden topu çıkardı.

İlk yarı, Fraport TAV Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

75. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Burak Kapacak'ın sert şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlığı son anda çelmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka tehlikeli atak olmadı ve maçı Fraport TAV Antalyaspor 3-0 kazanarak kupada tur atladı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye.

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şahan Yılmaz, Utku Tunavelioğlu.

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Ozan Ismail Koç), Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Dk. 21 Kerem Şen (Dk. 68 Ramazan Keskin), Batuhan Kör (Dk. 68 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman (Dk. 56 Çağatay Yılmaz).

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Sam (Dk. 86 Serdar Poyraz), Kudriashov (Dk. 46 Ersan Gülüm), Jahovic, Omar Imeri (Dk. 86 Adem Metin Türk), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Nuri Şahin), Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 46 Fredy).

Goller: Dk. 6 Hakan Özmert (Penaltıdan), Dk. 33 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 36 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Ersan Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90 Ramazan Keskin (Bursaspor)