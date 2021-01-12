Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da gerçekleşen kabulde, dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak, Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ile bir araya geldi.

Kasapoğlu, yaptığı konuşmada genç sporculara seslenerek, "Sizler milletimizin gururusunuz." ifadesini kullandı. Kasapoğlu, başarıların aratarak devam edeceğine inandığını vurguladi.

"Zor sürece rağmen başarıyı, mutluluğu bize yaşattınız. Pandemi sürecini güçlenerek geçireceğiz diyoruz. Bu öncü başarılar 2021 yılında daha büyükleriyle taçlanacak. Yetenek taraması güçlü sportif yarınlar için çok önemli. Branş ayırt etmeden desteğimizi sunuyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, uluslararası federasyondan olumlu dönüşler alındığını aktararak, "2021 pek çok şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. En kaliteli organizasyon düzenleyen ülke olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, gençlerin farklı branşlara yönelmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

"Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi'nin açılışını yaptı. Çok güzel bir tesis. Tesislerimizi ülke geneline daha da yayacağız ve halkımızın erişimini daha da artırmak için gayret edeceğiz. Tesislerimizi gece gündüz halkın hizmetine açtık. Bakanlığımızın kapılarının sizlere her zaman açık olduğunu belirtmek isterim. Ülkemizin motor ve otomobil sporlarında önünün açık olduğunu söylemek istiyorum. Kapımız gönlümüz size her zaman açık olacak."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu'nun sporcu Can Öncü'ye ikiz kardeşi Deniz Öncü'yü işaret ederek, "Kim büyük, ağabey diyor musun?" sorusuna Can, "3 dakika büyük. Ağabey demiyorum." diye cevap verdi.

Kenan Sofuoğlu: Minnettarız

Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sporcuların başarılarından örnekler vererek, "Gençleri görmenizi istedik. Destek noktasında size minnettarız." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Destekler sonucunda sporcuların 2021 yılında da millete birçok başarı ve mutluluk yaşatacağını dile getiren Sofuoğlu, "Toprak, Bahattin ve Can'dan şampiyonluk bekliyoruz." şeklinde konuştu.