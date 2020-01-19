Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor ile karşı karşı geldi. Mücadeleyi Demir Grup Sivasspor 2-1 kazandı.

7. dakikada Demir Grup Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt serbest vuruştan attığı golle takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi. 0-1

33. dakikada Beşiktaş'ta Adem Ljajic skoru dengeledi. 1-1

45. dakikada Yatabare Sivasspor'u tekrar öne geçirdi.1-2

Bu galibiyetle Sivasspor puanını 40 yaparak liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 30 puanda kaldı ve liderle arasındaki fark 10'a yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Caner Erkin ortasını ceza sahasına doğru gönderdi. Savunmadan seken top penaltı noktasının sağ çaprazının gerisinde Gökhan Gönül'ün önüne düştü. Tecrübeli oyuncu gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti.

GOL: 7. dakikada kullanılan serbest vuruşta Erdoğan Yeşilyurt doğrudan kaleyi düşündü ancak kaleci Loris Karius'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu. 0-1

11. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Atiba Hutchinson'ın pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Adem Ljajic sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ancak kaleci Mamadou Samassa sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

GOL: 33. dakikada kullanılan serbest vuruşta Burak Yılmaz doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Mamadou Samassa'nın üst direğin hemen altında topa müdahalesinden sonra yükselen meşin yuvarlağa sağ direkte hareketlenen Adem Ljajic yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı. 1-1

39. dakikada Hutchinson'ın pasıyla topla buluşan Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

GOL: 45. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Fatih Aksoy'un ara pası ile ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Mustapha Yatabare kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluştu. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Demir Grup Sivasspor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Savunmada Enzo Roco'dan topu çalan Fatih Aksoy sağ çaprazdan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak kaleci Loris Karius gole izin vermedi.

54. dakikada Adem Ljajic'in ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Caner Erkin bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kaleci Mamadou Samassa sağ köşeye uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

61. dakikada kullanılan serbest vuruşta Caner Erkin ortasını uzak direğe doğru göndermek istedi ancak kaleci Mamadou Samassa gelen topu yumrukları ile uzaklaştırmayı başardı.

KIRMIZI KART 67. dakikada VAR'a danışan Ali Şansalan, faul pozisyonunu tekrar inceledikten sonra Erdoğan Yeşilyurt'un sarı kartını iptal ederek Uğur Çiftçi'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi ve oyundan ihraç etti.

74. dakikada Beşiktaş'ta Caner'in kullandığı köşe vuruşunu ceza sahasında çok şık bir vuruşla tamamlamak isteyen Atiba'nın şutunu kaleci Samassa kornere çeldi.

83. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunu kale önünde kafa vuruşuyla tamamlamak isteyen Gökhan'ın şutu direk dibinden auta çıktı.

TEHLİKELİ ATAK 89. dakikada Arouna Kone'nin pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Loris Karius'dan dönen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor, 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco (Dk. 77 Umut Nayir), Rebocho (Dk. 67 Abdoulay Diaby), Hutchinson, Elneny, N'Koudou, Ljajic (Dk. 86 Oğuzhan), Caner Erkin, Burak Yılmaz

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 81 Yasin Öztekin), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Paul Papp), Yatabare (Dk. 68 Arouna Kone)

Gol: 7 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 Ljajic (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 5 Roco, Dk. 79 Mohamed Elneny (Beşiktaş), Dk. 32 Emre Kılınç, Dk. 47 Goiano, Dk. 61 Hakan Arslan, Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 79 Fatih Aksoy, Dk. 90+6 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor)

Kırmız kart: Dk. 67 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Kaynak: TRT HABER