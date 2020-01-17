Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi. Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.

24 puanlı Gaziantep ekibinin rakibi Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda 31 puan topladı.

Fenerbahçe'de iki isim forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında iki isim kesin olarak forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, bu karşılaşmayı da kaçıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün ise durumu yapılacak son antrenman öncesi belli olacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA