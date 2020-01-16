Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde 55 kiloda Doğuş Ayazcı altın, aynı sıklette Şerif Kılıç ile 87 kiloda Ali Cengiz bronz madalya aldı.

Organizasyonda bugün mindere çıkan Türk sporculardan 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 82 kiloda Burhan Akbudak gümüş, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 82 kiloda Salih Aydın da bronz madalya elde etti.

[Fotoğraf: Türkiye Güreş Federasyonu]

Türkiye grekoromen stilde turnuvayı birinci tamamlarken, ABD ikinci, Hindistan ise üçüncü oldu.

Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası'nda 17 Ocak Cuma günü serbest stil müsabakaları başlayacak.

Kaynak: AA