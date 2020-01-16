Spor
Kadın Curling Milli Takımı'ndan iki galibiyet16 Ocak 2020 Perşembe 23:21 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 23:23
Kadın Curling Milli Takımı, Dünya Şampiyonası elemelerinin 4. gününde Norveç ve Finlandiya'yı yendi.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lohja kentinde gerçekleştirilen elemelerde milli takım, yenilgisi bulunmayan Norveç'i 9-3 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.
Bugün oynadığı ikinci maçta Finlandiya ile karşılaşan milliler, rakibini 11-4'lük skorla geçti. Ay-yıldızlılar, Avustralya ve Meksika mücadelelerinin ardından galibiyet sayısını 4'e çıkardı.
Kadın Milli Takımı, 17 Ocak Cuma günü elemelerdeki son maçında Estonya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA