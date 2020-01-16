Spor
Kupada son 16 tur heyecanı16 Ocak 2020 Perşembe 22:47 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 22:49
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçlar oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:
Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: 3-2
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1
Antalyaspor-Göztepe: 4-3
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 2-0
[Grafik: Türkiye Futbol Federasyonu]
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