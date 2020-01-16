Spor

Podolski adım adım Süper Lig'e

16 Ocak 2020 Perşembe 22:23 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 22:37

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski ile büyük ölçüde anlaştı.