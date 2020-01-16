Fenerbahçe Beko, 3 maç sonra kaybederek 12. yenilgisini aldı. Barcelona ise üç maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve sezonun 14. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya 11-0'lık seriyle başlayan Barcelona, sarı-lacivertli takıma molayı aldırdı. Hücumda oldukça durgun oynayan Fenerbahçe Beko karşısında son bölümde farkı 14 sayıya (10-24) çıkaran Barcelona, ilk çeyreği 24-12 önde kapattı.

İkinci çeyrekte Kuric ve Delaney'le 3 sayılık basketler bulan Barcelona, 12. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 12-30.

De Colo'nun devreye girmesiyle 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 10'a indirdi: 20-30. Savunmasını sertleştirerek farkı 18. dakika içinde 1 sayıya (34-35) kadar indiren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-39 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte hücum ribaundlarında etkili olan ve Davies'le sayılar bulan Barcelona, 24. dakikada farkı 8 sayıya çıkarttı: 43-51. Sloukas ve Nunnally ile etkili olan Fenerbahçe Beko farkı indirmesine rağmen Claver'in skorer oyunuyla İspanyol temsilcisi final periyoduna 61-56 önde girdi.

Final periyoduna sert savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 6-0'lık seriyle 32. dakikada ilk kez öne geçti: 62-61. Delaney'in içerden ve dışarıdan attığı basketlerle kontrolü tekrar eline alan Barcelona, 36. dakikada 71-64'lük üstünlük yakaladı.

Vesely'nin 5 faul alarak kenara gelmesiyle hücumda etkisi azalan Fenerbahçe Beko karşısında Barcelona, Delaney'in 3 sayılık basketiyle farkı bitime 2.5 dakika kala çift hanelere çıkardı: 66-76. Fenerbahçe Beko farkı indirse de üstünlüğünü koruyan Barcelona, sahadan 80-74 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: Westermann, De Colo 12, Datome 7, Williams 7, Thomas 2, Nunnally 11, Melih Mahmutoğlu, Sloukas 14, Vesely 7, Ali Muhammed 2, Lauvergne, Kalinic 12

Barcelona: Hanga 6, Higgins 12, Claver 17, Mirotic 12, Davies 12, Oriola 2, Abrines, Delaney 14, Kuric 5, Tomic

1. Periyot: 12-24

Devre: 39-42

3. Periyot: 56-61

Beş faulle oyundan çıkan: 36.44 Vesely (Fenerbahçe Beko)

Obradovic: "(Hakem hatalarıyla ilgili) Video hazırlayıp tabii ki Avrupa Ligi yönetimiyle görüşeceğiz"

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sahada çok iyi mücadele eden oyuncularıyla gurur duyduğunu anlatarak, "Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Hem bireysel hem de takım olarak çok kaliteliler. Maça biraz tembel başladık ama geri gelip maçın sonuna kadar savaşabildik. Olumsuz nokta top kayıplarıydı. Bir de çok açık atış kaçırdık. Bu da maçı kaybetmemizin en önemli sebebi. Kaybetmemizde başka sebepler de vardı ama bu konu hakkında çok konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

Maçın hakemleri hakkında gelen soruyu da cevaplayan Obradovic, "Video hazırlayıp tabii ki Avrupa Ligi yönetimiyle görüşeceğiz. Tek doğru yol bu. Biz tabii ki organizasyona saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı da biz bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Obradovic, taraftarlara da teşekkür ederek, "Bizim için ne kadar zor anlar yaşandıysa onlar için de yaşanıyor. Artık çok daha iyi görüntümüz var. İnanmaya devam etmek için sebebimiz var." diyerek sözlerini tamamladı.

Karşılaşmayı yöneten hakem üçlüsü Damir Javor (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa) ve Ioannis Foufis'in (Yunanistan) kararlarına Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi. Özellikle Javor ve Bissang'ın verdiği kararlardan dolayı taraftarlar hakemleri tezahürat ve ıslıklarla protesto etti.

Pesic: Maçı yaklaşık 38 dakika kontrol ettik ve kazandık

Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, ikinci yarıda hakemlerle konuşmayıp maça odaklanıp galip geldiklerini dile getirdi.

Bu maçta sadece 9 top kaybı yaptıklarını anlatan Pesic, "Yüksek enerjili bir maç oldu maçın sonuna kadar. Maçın anahtarı ikinci yarıda hakemlerle konuşmayıp maça odaklanmamızdı. Maçı yaklaşık 38 dakika kontrol ettik ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA