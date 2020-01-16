Spor

İskoçya'da çocuklara topa kafayla vurma yasağı

16 Ocak 2020 Perşembe 23:00 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 23:07

İskoçya'da yapılan bir araştırmaya göre, profesyonel futbolcuların beyin rahatsızlıklarından ölme risklerinin 3,5 kat fazla olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırma İskoçya Futbol Federasyonunu harekete geçirdi.

[Fotoğraf: Getty]