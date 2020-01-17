Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, altyapı, tesis, eğitim ve futbol gelişim projeleri için mali yardım düzenleyen Kaynak Kullandırma Talimatı gereğince gelecek sezon yapılacak yardımlardan faydalanılabilmesi için son başvuru tarihininin 1 Nisan olduğu belirtildi.

1 Nisan'dan sonraki duyurular 2021-2022 sezonu için değerlendirilecek

Kaynak Kullandırma Talimatı'nın 6. maddesi 1. fıkrasında belirtilen esaslara uygun hazırlanmış başvuru dosyasının, 2020-2021 sezonu için yeniden hazırlanarak TFF'ye ulaştırılması gerekiyor.

Kulüplerin ya da ilgili kurum ve kuruluşların 1 Nisan'dan sonra yapacağı başvurular ise, gelecek sezon için değil 2021-2022 sezonu için değerlendirmeye alınacak.

Kaynak: AA