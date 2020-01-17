TFF'den mali yardım başvuru duyurusu17 Ocak 2020 Cuma 10:54 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 11:15
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ve ilgili kurum ile kuruluşların 2020-2021 sezonundaki mali yardımdan faydalanabilmeleri için 1 Nisan'a kadar başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, altyapı, tesis, eğitim ve futbol gelişim projeleri için mali yardım düzenleyen Kaynak Kullandırma Talimatı gereğince gelecek sezon yapılacak yardımlardan faydalanılabilmesi için son başvuru tarihininin 1 Nisan olduğu belirtildi.
1 Nisan'dan sonraki duyurular 2021-2022 sezonu için değerlendirilecek
Kaynak Kullandırma Talimatı'nın 6. maddesi 1. fıkrasında belirtilen esaslara uygun hazırlanmış başvuru dosyasının, 2020-2021 sezonu için yeniden hazırlanarak TFF'ye ulaştırılması gerekiyor.
Kulüplerin ya da ilgili kurum ve kuruluşların 1 Nisan'dan sonra yapacağı başvurular ise, gelecek sezon için değil 2021-2022 sezonu için değerlendirmeye alınacak.
Kaynak: AA