Spor
Trabzonspor Donis Avdijaj defterini kapattı18 Ocak 2020 Cumartesi 09:04 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 09:07
Bordo-mavili kulüp, mayıs sonunda sözleşmesi bitecek olan Kosovalı oyuncu Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı.
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor, 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformununda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Avdijaj arasındaki 08.07.2019 başlangıç, 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Trabzonspor donin avdijaj