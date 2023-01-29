Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Caicedo, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Meksika ekibi Tigres UANL ile anlaşmaya varıldı.

Caicedo Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini 6 aylığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbolcunun satın alma opsiyonu Sivasspor'a ait olduğu belirtildi.

"Jordy Caicedo'ya Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz."

Jordy Caicedo Demir Grup Sivasspor’umuzda



Demir Grup Sivasspor’umuz, forvet oyuncusu Jordy Caicedo’nun 2022-2023 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Meksika ekibi Tigres UANL ile anlaşmaya vardı.



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Kariyerinde 201 maça çıktı

Futbol kariyerine ülkesinin CS Norte America takımında başlayan 25 yaşındaki futbolcu, ardından Deportivo Azogues, CD El Nacional, EC Vitoria ve CSKA Sofya'da görev yaptı.

Son olarak Meksika'nın Tigres UANL forması giyen Caicedo, kariyerinde 201 maçta 55 kez gol sevinci yaşadı ve 11 asist yaptı.

Ekvador Milli Takımı'nın 10 kez formasını giyen Jordy Caicedo, 2 gol kaydetti.