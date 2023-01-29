Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Kadıköy'de Valencia'nın gecesi. Ekvadorlu golcü biri penaltıdan olmak üzere 4 gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 19'a yükseltti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 37, 39, 52, 69. dakikalarda Valencia ile 90+2. dakikada Batshuayi ağlarla buluşturdu.

Kasımpaşa'nın tek golünü ise 24. dakikada Fall attı.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı zorlanmadan geçerek zirve takibini sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler 44 puana yükseldi.

Öte yandan Fenerbahçe'de Crespo, gördüğü sarı kart nedeniyle Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

Selçuk İnan’ın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 6 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Kasımpaşa, bu karşılaşmaların tamamını İstanbul’da oynadı.

Ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Kasımpaşa 19 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmadaki ilk etkili atak konuk ekipten geldi. 8. dakikada sol çaprazdan içeri giren Chouiar'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Fall'ın sert vuruşunda top uzak köşeden auta çıktı.

20. dakikada sol kenarda kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin, ceza sahası içine gönderdiği topa arka direkte Valencia kafayla vurdu. Topu kaleci kontrol etti.

21. dakikada orta sahadan topu kapan Arda Güler'in defansın arkasına gönderdiği topa koşan Valencia'nın sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden auta gitti.

GOL - 24. dakikada konut Kasımpaşa, maçtaki ilk golü kaydetti. Sol kenardan kullanılan taç atışında topu alan Eysseric, ceza sahası içine paralel gönderdi. Bu topa arka direkte bekleyen Fall, sağ ayağıyla şutunu çekerek topu ağlara gönderdi. 0-1

PENALTI - 33. dakikada orta sahada top süren Batshuayi'den aldığı pası iyi değerlendirip ceza sahası içine kat eden Valencia, penaltı noktası üzerinde savunmayı çalımlarken düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

PENALTI TEKRARLANDI - 35. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia'nın çektiği şutta top direkten döndü ancak hakem, kalecinin çizgiyi ihlal ettiğini belirterek penaltı vuruşunu iptal etti.

GOL - 37. dakikada tekrar topun başına geçen Valencia, bu kez kaleciyi terse yatırarak meşin yuvarlağı sol üstten ağlara gönderdi. 1-1

GOL - 39. dakikada Fenerbahçe öne geçtiği golü buldu. Sol kenarda kullanılan taç atışıyla hızlı atağa geçen sarı-lacivertlilerde Arda Güler, ceza sahası yayı önünde topu sağ çaprazdaki Ferdi Kadıoğlu'na gönderdi. Bu oyuncunun içeriye gönderdiği topa Valencia sağ ayağıyla gelişine vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

45+4. dakikada sağ çaprazdan Valencia topu ceza sahası önünde bekleyen Arda Güler'e gönderdi. Bu oyuncunun soluna çekerek vurduğu şutta top auta yöneldi.

Mücadelenin ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 52. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Kaleci Altay Bayındır'ın uzun degajında savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu, ceza sahası yayı önünde bulunan Arda Güler, aşırtma bir vuruşla boş kaleye göndermek istedi. Kaleciyi de aşarak üst direkten dönen top Valencia'nın önünde kaldı. Kaleciyi çalımla geçen bu oyuncunun vuruşunda top ağlara yöneldi. 3-1

62. dakikada ceza sahası önünde Arda Güler, kısa paslaşmalar sonrası Zajc'tan aldığı topu plase vuruşla kaleye göndermek istedi. Top az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada Ferdi Kadıoğlu orta sahadan kaptığı topu sağ çaprazda Batshuayi'ye gönderdi. Bu oyuncunun sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 69. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkaran golü buldu. Arda Güler ceza sahası yayı önünde aldığı topu sol çaprazdaki Batshuayi'ye gönderdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlağı Valencia ağlara göndermekte zorlanmadı. 4-1

72. dakikada sağ kenarda topla buluşan Valencia'nın ceza sahası içine gönderdiği topa Rossi gelişine vurdu. Kalecinin çeldiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

GOL - 90+2. dakikada sağ çaprazdan gelen Rossi'nin pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Emre Mor'un iyi vuramadığı top sol çaprazdaki Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-1

Mücadele, Fenerbahçe'nin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 87 İsmail Yüksek), Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc (Dk. 71 Crespo), İrfan Can Kahveci (Dk. 71 Emre Mor), Arda Güler (Dk. 71 Rossi), Valencia (Dk. 83 Peres), Batshuayi.

Kasımpaşa: Erdem Çetinkaya, Donk, Graovac (Dk. 63 Sadık Çiftpınar), Tirpan, Yasin Özcan, Hajradinovic, Eysseric (Dk. 87 Tunay Torun), Mounir (Dk. 73 Aytaç Kara), Fall, Ahmet Engin (Dk. 62 Berat Kalkan), Bahoken (Dk. 73 Ali Sühan Demirel).

Goller: Dk. 24 Fall (Kasımpaşa), Dk. 37 (penaltıdan), Dk. 39, 52, 69 Valencia, Dk. 90+2 Batshuayi (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 10 Donk, Dk. 26 Tırpan, Dk. 90 Aytaç Kara, Dk. 90+5 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa), Dk. 45 Arda Güler, Dk. 89 Crespo (Fenerbahçe)