Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada 24 kategoride 7-18 yaş aralığında 2 bin 304 sporcu mücadele etti. Şampiyonada derece elde eden 220 sporcu, milli takım havuzuna girdi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, turnuva sonunda düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında, satranç sporunu Türkiye'nin her köşesine yaymaya devam ettiklerini belirtti.

Tulay, şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların katıldığını ifade etti.

"Avrupa'nın ve ülkemizin en muhteşem spor şölenlerinden birini gerçekleştirdik. Bu tür büyük organizasyonları gerçekleştirmek, her ayrıntısını ince ince düşünmek; büyük bir emek, sabır, disiplin, azim ve fedakarlık gerektirir."

Tulay, satranç sporuna her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile ana sponsorları Türkiye İş Bankası ve diğer sponsorlara teşekkür etti.