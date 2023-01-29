Türk Kayak Vakfı, Aziziye Belediyesi ve Erzurum Kayak Kulübü'nün işbirliğiyle sömestr tatilinde başlatılan projeyle 6-14 yaş grubundaki çocuklar, kırsal mahallelerdeki evlerinden alınarak daha önce görmedikleri Palandöken Kayak Merkezi'ne getiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Kulüpte görevli profesyonel eğitmenlerden kayak dersi alan çocuklar, ilk kez teleferik ve telesiyeje binme fırsatı yakaladıkları merkezde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Sömestr tatili boyunca kayak yapmayı öğrenecek çocukların arasından, eğitmenlerin raporları doğrultusunda yetenekli olanlar seçilecek ve profesyonel kayak sporcusu olarak yetiştirilmeleri sağlanacak.

[Fotoğraf: AA]

Erzurum'da başlayan proje Türkiye'ye yayılacak

Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, kurumların iş birliğiyle başlattıkları proje kapsamında çocuklara sosyal ve kültürel dokunuşlar yapmak istediklerini söyledi.

Çocukları eğlendirip kayakla tanıştırmayı amaçladıklarını ifade eden Alaftargil, kayak sporunu seven, yeteneği olan ve bu işe destek olacak ailelerden çocukları seçtiklerini belirtti.

"Kamp bitiminde çocuklarımızı imkanlar dahilinde kulüp bünyemize alarak milli sporcu olmalarını, hem okul hem de hayatını kurtaracak seviyeye ulaştırıp vakfımızın şartlarını yerine getirmeye devam ediyoruz."

Alaftargil, çocukların verimli bir eğitim alması için kentteki iki kayak merkezini iyi şekilde kullanmaya önem verdiklerini ifade etti.

"Geçen sene 550 çocuğumuzu devletimizin imkanlarıyla sporla tanıştırdık. Ayrıca geçen yıl Erciyes'te kırsal kesimde olan 250 çocuğumuzu kayakla tanıştırdık."

[Fotoğraf: AA]

Alaftargil, eğitimlerin içeriğine ilişkin de bilgi verdi.

"Çocuklarımıza günlük 5 saat eğitim veriyoruz. Sabah antrenmandan sonra, çektiğimiz videolarla dinlenme esnasında yanlışlarını, doğrularını gösteriyoruz. Öğleden sonra yine antrenmana devam ediyoruz. Kurs bittikten sonra başarı sertifikaları ve çeşitli hediyeler veriyoruz. Anıları için defter oluşturduk, onları yazıyorlar."

Alaftargil, projeyi Türkiye'deki tüm kayak merkezlerine yaymak istediklerini vurguladı.

"Bu sene sömestr kapsamında 200 çocuğumuzu kaydıracağız. Sonrasında ise hafta içi olmak üzere diğer ilçelerimizdeki okullarda devam edeceğiz. Hedefimiz 1000 sporcu civarında olacak. Bu Erzurum özelinde ama diğer kayak merkezlerinde de 500 civarında kayakçımızı kayakla tanıştıracağız."

[Fotoğraf: AA]

"Gelecek vadeden sporcularımızı destekleyip yarışlara hazırlamaya çalışıyoruz"

Kayak eğitmeni Taha Güneyin ise çocuklara önce doğayı sevdirdiklerini, malzemeleri tanıttıklarını daha sonra teknik eğitime geçtiklerini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Güneyin, çocuklar için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

"10 sporcumuza 3 hoca düşüyor. O yüzden güvenlik sıkıntımız yok. Bütün güvenlikleri alıp tehlikeyi sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Çocuklar tahmini olarak 2-3 gün içinde üst kısma çıkmış oluyor. İlk gün tamamıyla alt kısımda kaymaya çalışıyoruz ki daha güvenli olsun. Proje daha önce de olmuştu, aralarından 4 sporcu bizimle aktif spor hayatına devam ediyor. Lig ve festival yarışlarına katılıyor. Biz yine bu projede gelecek vadeden sporcularımızı destekleyip yarışlara hazırlamaya çalışıyoruz. İçlerinden inşallah güzel sporcular seçeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Kırsaldaki Alaca Mahallesi'nden gelen çocuklardan Gürkan Sifo da hayatlarında ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadıklarını anlattı.

"Kayak güzel bir şey, çok mutluyuz, insana zevk veriyor. Eğer düşünürsek mesleğimiz bile olabilir. Hocalarımız bize kayağı öğretiyor."

Metehan Cengiz ise kayak yaptığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu, başarılı olup büyüyünce kayağa devam etmek istediğini belirtti.