Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta başkent ekibinin gollerini Benan ve Olha kaydetti.

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan ve puanını 40'a yükselten Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, B Grubu'nda namağlup liderliğini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübünün yeni başkanı Yalçın Demirkol, göreve geldikleri ilk maçta 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin en başarılı ekibine sahibiz. Ligde sadece Fenerbahçe ile berabere kaldık. 14 maçta 13 galibiyet 1 beraberliğimiz var. Şu an ligin tek namağlup ve 6 golle en az gol yiyen takımıyız. Tüm bunlar sistemli çalışmanın ürünü."

Demirkol, bu yılın Türkiye ve kendileri için özel bir yıl olduğuna dikkat çekti.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın destekleriyle elde ettiğimiz bu başarıyı ligin sonuna kadar sürdürüp şampiyon olmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı, yüzüncü yılımızda başkente şampiyonluk kupası kazandırmak ve ülkemizi şampiyonlar liginde başarıyla temsil etmek istiyoruz. Aldığımız her galibiyet bizi bu hedefe bir adım daha yaklaştırıyor. Bu başarıda emeği olan tüm teknik ekip ve futbolcularımızı yürekten kutluyorum."

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, gelecek hafta İstanbul'da Kireçburnu ile karşı karşıya gelecek.