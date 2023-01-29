Chelsea Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Gusto ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Olimpik Lyon Kulübünün açıklamasında ise 19 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin ek ödemelerle 35 milyon avroyu bulacağı belirtildi.

Gusto, bu sezon tamamlanıncaya kadar altyapısından yetiştiği Olimpik Lyon'da kalacak.