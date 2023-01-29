Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Balkan Bisiklet Birliği Genel Kurulu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 12 ülkeden üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliğinin başkanlığı için 3 aday arasında geçen çekişmeli seçimde 7 oyla kazanan isim oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emin Müftüoğlu, seçilmesinin tarihi bir başarı olduğunu değerlendirdi.

"Bu bir ekip çalışmasının başarısıdır. Cumhuriyetimizin ve 1923 yılında kurulan Türkiye Bisiklet Federasyonumuzun 100. yılında dünya bisikletinde bu konumda olmak Türk bisikleti için çok önemli. Bu konuda desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Türk sporu ve bisikleti adına hepimize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Emin Müftüoğlu, 26 Eylül 2022'de Dünya Bisiklet Birliğinin (UCI) Yönetim Kurulu kararı ile birliğin en yüksek bütçeli komisyonu olan UCI-Birlik-Dayanışma Komisyonu üyeliğine getirilmişti.