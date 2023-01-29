Başakşehir ile Konyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 43. dakikada Beray Özcan ile 64. dakikada penaltıdan Deniz Türüç filelerle buluşturdu.

Dünya Kupası arasının ardından ligde oynadığı 7 maçtan 5'ini kazanan turuncu-lacivertli ekip, 1 beraberlik ve 1 de galibiyet aldı. Süper Lig'de 12. galibiyetini alan Medipol Başakşehir, 40 puana yükseldi.

Konyaspor'un ise galibiyet özlemi 6 maça yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini alan Konyaspor 27 puanda kaldı.

Deniz Türüç doğum gününde golünü attı

​​​​​​​Medipol Başakşehir'in Konyaspor karşısında ikinci golünü penaltıdan atan Deniz Türüç, doğum gününde gol sevinci yaşadı.

Otuz yaşına giren Deniz, bu sezon ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti. Turuncu-lacivertli takımın ilk golünü atan Berkay da bu sezon ligdeki gol sayısını 3 yaptı.

Medipol Başakşehir ligde bir sonraki maçını deplasmanda Kayserispor ile oynarken, Konyaspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Michalak'ın penaltı noktasına yerden çevirdiği topa Bytqi gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında sol kanattan Serdar'ın arka direğe yaptığı ortada Deniz topu altıpas önüne çevirdi. Topu kontrol eden Aleksic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

GOL - 43. dakikada Başakşehir öne geçti. Berkay Özcan, Konyaspor yarı sahasında kaptığı topla rakip kaleye doğru ilerledi. Berkay ceza sahası dışından şutunu çekti, yan direğe çarpan top ağlara gitti. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Serdar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Okaka kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Okaka'nın vuruşunda Sehic topu iki hamlede kontrol etti.

GOL - 61. dakikada gelişen Başakşehir atağında sol kanattan Serdar'ın ön direğe yaptığı ortada topu Okaka diziyle Aleksic'in önüne indirdi. Aleksic'in yakın mesafeden sert şutunda kaleci Sehic topu ayağıyla kornere çeldi. Hakem Suat Arslanboğa VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi, Okaka'nın topu indirdiği sırada Adil'in elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz topu ağlara yolladı. 2-0.

66. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Pavicic'in yerden pasına Muric gelişine sert vurdu, kaleci Volkan sağına uzanıp golü önledi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+3. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Mahmut'un pasıyla kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Keny'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa, Süleyman Özay, Bilal Gölen.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Lima, Touba, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Aleksic (Dk. 77 Biglia), Berkay Özcan (Dk. 90+3 Caiçara), Deniz Türüç (Dk. 85 Mesut Özil), Serdar Gürler (Dk. 85 Szysz), Okaka (Dk. 85 Keny).

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Paz), Michalak (Dk. 79 Mehmet Büyüksayar), Endri (Dk. 65 Pavicic), Bytyqi (Dk. 65 Muric), Diouf (Dk. 66 Ikpeazu).

Goller: Dk. 43 Berkay Özcan, Dk. 64 Deniz Türüç (penaltıdan) (Medipol Başakşehir)