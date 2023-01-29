Emre Belözoğlu, cezası biten Stefano Okaka'ya ilk 11'de şans verirken, Keny yedekler arasında yer aldı.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Okaka'ya ilk 11'iyle çıktı.

Başakşehir'de sakatlığı sona eren Lucas Biglia da yedekler arasında forma şansı bekledi.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Muhammed Şengezer, Wu, Mesut Özil, Keny, Szysz, Lucas Biglia, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Junior Caiçara ve Caner Erkin yer aldı.

Yeni transferler yedekler arasında

İstanbul ekibinin yeni transferleri Caner Erkin, Edgar Ie ve Wu yedekler arasında yer aldı. Üç oyuncu, Konyaspor karşısında forma giyerse turuncu-lacivertli formayı ilk kez giyecek.