Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Liverpool'dan İngiltere Federasyon Kupası'na erken veda
[Fotograf: Reuters]
İngiltere Federasyon Kupası'nda Brighton & Hove Albion, Liverpool'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.
Kupanın 4. tur mücadelesinde, Brighton & Hove Albion, organizasyonun son şampiyonu Liverpool'u Falmer Stadı'nda konuk etti.
Liverpool'da 30. dakikada Harvey Elliott'ın golüne Brighton & Hove Albion, 39. dakikada Lewis Dunk ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılıklı ataklarla devam eden ikinci devrede Brighton & Hove Albion, 90+2. dakikada Japon oyuncusu Kaoru Mitoma ile ağları sarstı ve rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Son Haberler
- 20:03
- 20:07
- 19:49
- 19:45
- 18:52
Sıradaki Haber
Uluslararası Alanya Kızılalan Dağ Bisiklet Yarışı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz