Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teniste Avrupa Kış Kupaları Türkiye'de yapılacak
Türkiye, teniste 14 ve 16 yaş gruplarında Avrupa Kış Kupaları'na ev sahipliği yapacak.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonlar, 3-5 Şubat tarihleri arasında 21 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.
İstanbul Global Spor Kulübü 16 yaşta, İzmir Zübeyde Hanım Tenis Eğitim Merkezi ise 14 yaşta organizasyona ev sahipliği yapacak.
Türkiye 3-5 Şubat'ta 21 ülkenin katılımıyla Avrupa Kış Kupalarına ev sahipliği yapacak— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) January 29, 2023
Global Spor Kulübü/İstanbul-Tennis Europe #WinterCups By Dunlop/16 Yaş
Zübeyde Hanım Tenis Eğitim Merkezi/İzmir-Tennis Europe #WinterCups By Dunlop/14 Yaş
https://t.co/ZpCCoMhlYk pic.twitter.com/4AVVOvupuY
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