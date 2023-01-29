Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda kadroya dahil olan Sergen Piçinciol ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldı.

Oyuncuya kulübe verdiği hizmetleri için teşekkür edildi, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dilendi.