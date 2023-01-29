Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor'da Sergen Piçinciol ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, Sergen Piçinciol ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda kadroya dahil olan Sergen Piçinciol ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldı.
Oyuncuya kulübe verdiği hizmetleri için teşekkür edildi, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dilendi.
2020-2021 sezonunda takımımıza katılan futbolcumuz Sergen Piçinciol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) January 29, 2023
Sergen Piçinciol'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz.
Etiketler: Giresunspor Transfer Haberleri
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