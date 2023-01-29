Karahamza Köyü Atlı Spor Kulübünün düzenlediği yarışlara, civar köylerden atlarıyla 7 sporcu katıldı.

Dondurucu soğuğa rağmen davul zurna ve halaylarla vatandaşların ilgi gösterdiği yarışlar, ilçe çıkışındaki tarlalar bölgesinde hazırlanan yaklaşık 6 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA]

Yarışmada, Karahamza köyünden Hasan Akbaba'nın atı "Poyraz" birinci, Verimli köyünden Yusuf Budak'ın atı "Şahin" ikinci, Iğdır köyünden Dursun Koç'un atı "Yıldıray" üçüncü oldu.

Dereceye girenlerin ödülleri, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Atlı Cirit As Başkanı Abdulbari Önal tarafından verildi.

[Fotoğraf: AA]

Önal, gazetecilere, yarışların çok heyecanlı geçtiğini ifade ederek, soğuk havaya rağmen müsabakalara ilgi gösteren Karslılara teşekkür etti.

Karahamza Köyü Atlı Spor Kulübü Başkanı Atila Akbaba da yarışmanın heyecanlı geçtiğini belirterek, "Ne mutlu bize, çok şükür yarışı kazandık." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Birinci olan Poyraz'ın binicisi Kemal Taş ise "Dostluk ve güzellikle bir yarış oldu. Hava çok soğuk olduğu için ellerim sızladı." dedi.