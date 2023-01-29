Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Emre Demir Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe, Emre Demir'in transferi için Barcelona'yla anlaşmaya vardı.
Genç oyuncu, sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi. Fenerbahçe bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.
Emre Demir, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Genç oyuncu Barcelona B formasıyla bu sezon 3 maça çıkmıştı.
19 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında Katalan ekibinin yolunu tutmuştu.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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