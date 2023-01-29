Serie A’da zirveye oynayan takımlardan Milan, ligde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sassuolo ile Milano'daki San Siro Stadı’nda karşılaştı.

Konuk ekip Sassuolo, maçı 5-2 kazanarak rakibine ağır bir yenilgi yaşattı.

Yeşil-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Defrel, 22. dakikada Frattesi, 30. dakikada Berardi, 47. dakikada penaltıdan Lauriente, 79. dakikada Henrique kaydetti. Milan'ın iki golünü ise 24. dakikada Giroud ve 81. dakikada Origi attı.

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Bu sonuçla Sassuolo karşısında hiç beklemediği bir yenilgi alan Milan'ın ligde galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Geçen hafta da deplasmanda Lazio’ya 4-0 mağlup olan Milan, galip gelemediği son 4 haftada kalesinde 13 gol gördü.

Haftayı puansız kapatan Milan, 38 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlılar, henüz bu haftadaki maçını oynamamış olan 50 puanlı lider Napoli'nin 12 puan gerisinde yer alıyor.

Sassuolo ise puanını 20'ye yükseltti.