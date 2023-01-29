İstanbulspor ile Kayserispor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetti.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Mane, 52. dakikada Onur Bulut, 83. dakikada Emrah Başsan ile 89. dakikada İlhan Parlak filelerle buluşturdu.

İstanbulspor'un gollerini ise 10. dakikada Lokilo ile 32. dakikada Ethemi kaydetti.

Süper Lig'de dokuzuncu galibiyetini alan Kayserispor, 29 puana yükselerek kötü gidişata "dur" dedi.

Ligin en çok gol yiyen takımı İstanbulspor ise 13. yenilgisini alarak 15 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 10. dakikada İstanbulspor öne geçti. Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Eze kafayla Muammer Sarıkaya'ya indirdi. Bu futbolcu ceza yayı üzerinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Lokilo'ya aktardı. Lokilo, gelişine plase bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 1-0.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 18. dakikada skora eşitlik geldi. Orta sahadan atılan uzun pasta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cardoso, son çizgiye inip ön direğe ortaladı. Bu noktada sırtı kaleye dönük şekilde topu kontrol eden Mane, rakibinden sıyrılıp kale sahası önü sağ çaprazından sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1.

GOL - 32. dakikada savunmadan atılan uzun topta Eze, sağdan bindiren Lokilo'ya pasını aktardı. Bu futbolcu savunmanın arkasına sarkan Ethemi'yi gördü. Makedon futbolcu kale sahası önünde kayarak kaleci Bilal'den önce topa vurdu ve İstanbulspor'u tekrar öne geçirdi. 2-1.

Maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 52. dakikada Kayserispor, beraberlik golünü attı. Gökhan Sazdağı'nın düşürülmesiyle ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Onur Bulut geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 2-2.

58. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Mane'nin ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktası üzerinden yükselen Cardoso kafayı vurdu ancak kaleci Jensen uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

69. dakikada Emrah Başsan'ın pasında savunmadan seken top kale sahası önünde Karimi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda kaleci Jensen topu kornere gönderdi.

GOL - 83. dakikada Kayserispor maçta öne geçti. Emrah Başsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu futbolcu kullandı. Emrah'ın direkt kaleye gönderdiği top köşeden filelerle buluştu. 2-3.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 89. dakikada Emrah Başsan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Thiam, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne katetti. Bu futbolcu, soldan savunmanın arkasına sarkan İlhan Parlak'a pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Parlak, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi. 2-4.

Karşılaşma Kayserispor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Kemal Yılmaz, Özgür Ertem

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Mehremic (Dk. 87 Rroca), Ali Yaşar, Mahamadou Ba, Muammer Sarıkaya, Tuncer Duhan Aksu, Lokilo, Ethemi (Dk. 71 Topalli), Eze

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 90+3 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 68 Emrah Başsan), Karimi, Kemen (Dk. 90+3 Ackah), Mane (Dk. 85 Thiam), Gökhan Sazdağı (Dk. 85 İlhan Parlak).

Goller: Dk. 10 Lokilo, Dk. 32 Ethemi (İstanbulspor), Dk. 18 Mane, Dk. 52 Onur Bulut, Dk. 83 Emrah Başsan, Dk. 89 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 65 Kemen (Yukatel Kayserispor)

Çağdaş Atan: Oyun üstünlüğü bizdeydi ve bunun sonucunda 4-2 kazandık

Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmayı değerlendirdi.

Kendileri adına çok önemli bir maça çıktıklarını belirten Atan, hafta sonunda alınan sonuçlarla birlikte 7. sıraya yükselip, 6. sıra ile aradaki farkı kapatabilecekleri bir mücadele olduğunun altını çizdi.

[Fotoğraf: AA]

Çağdaş Atan, alınan galibiyetle Ankaragücü, Alanyaspor, Antalyaspor gibi rakiplere karşı 2-3 maçlık avantaj yakaladıklarını da sözlerine ekledi.

"Maçlarda çok erken gol yiyoruz ve bu da bireysel hatalardan oluyor. Maçların başlangıçlarında daha konsantre olup, ikili mücadelelerde sağlam durursak, bizim için daha farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Devre arasında oyuncularıma bunu anlattım ve ikinci yarıda mesajı alıp ona göre oynadılar. İkinci yarıda oyunun üstünlüğü bizdeydi ve bunun sonucunda 4-2 kazandık. Buraya kadar gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Bizi yine müthiş şekilde desteklediler."

Çağdaş Atan, futbolcularına da teşekkür etti.

"Devre arasında biraz sert konuştuk ama mesaj doğru gitmiş. Onları çok seviyorum ve çok güveniyorum. Bizim için mutlu biten bir hafta sonu oldu. Hafta içinde Başakşehir maçı var ve bu maça odaklanacağız."

"Antrenmanlardan sonra vuruş çalışması yapıyoruz"

Çağdaş Atan, Onur Bulut ve Emrah Başsan'ın frikikten attığı goller hakkındaki soruyu da yanıtladı.

"Genelde her antrenmandan sonra vuruş çalışması yapıyoruz. Onur ve Emrah çok fazla frikik çalışıyor. Onur'un böyle bir özelliği yoktu ama kendisini çok geliştiren bir isim. Emrah bizim beklentilerimizin çok daha fazla olduğu, bugün de bunlara karşılık veren bir oyuncu. Bizim için çok değerli. Onun bize kazandırdığı bir maç oldu. Oyuna giren oyuncular müthiş katkı verdi. İlhan ve Emrah gol attı, Thiam asist yaptı. Oyuna giren oyunculara da teşekkür ediyorum."

Fatih Tekke: Oyun istediğimiz gibi gitse de skor istediğimiz gibi gitmedi

Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmayı değerlendirdi.

Çok üzgün olduklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, ilk yarıda ve ikinci yarının başında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Tekke, ikinci yarıda basit bir hatayla yapılan top kaybı sonucu frikikten golü yediklerini belirtti.

"Sonrasında basit goller yeme alışkanlığımız sürdü. Genel anlamda oyundan memnunum. Bireysel hatalar oldu. Bunlar oyun içinde var ama daha dikkatli olmak lazım. Kayserispor’u tebrik ediyorum. Perşembe günü zor bir maçımız var. Kazanmamız gereken 8-9 maç var, bunlara odaklanmalıyız. Birisi bu maçtı ama rakibi elimizden kaçırdık."

Fatih Tekke, takımın iki yarıda da ön alan baskısı yaparak oynadığını ifade etti.

"İkinci yarıda set hücumunu rahatlıkla yapacağımız anları yakaladığımızda basit top kayıpları yaptık. Yetenekli bir oyuncunun frikikten attığı şutla golü yedik. Devre arasında oyuncularımıza "15-20 dakika bu oyunu götürürsek fırsat yakalayacağız" dedik ama olmadı. Sonrasında yine duran toptan golü yedik. Ethemi’nin sakatlığı vardı. O da çıkınca sıkıntı yaşadık. Oyunun son bölümünde istediklerimizi yerine getiremedik."

"Oyun istediğimiz gibi gitse de skor istediğimiz gibi gitmedi"

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, devre arasında kadroya katılan isimlerden Eze'nin çok güçlü bir isim olduğunu ancak bu oyunun sadece güçle oynanmadığını vurguladı.

"Sadece güçle oynayamayız. Eze güçlü bir oyuncu, beklentilerimiz var. Oynadığımız son 3 maçın bazı bölümler haricinde henüz istediğimizi almış değiliz. Daha kompakt oynaması lazım. Bir üst ligde ön plana çıkabilmeniz için çok daha fazla şeye ihtiyacınız var. Eksiklerimiz var ama bunu kapatmak için kompakt oynamamız gerekiyor. Genel anlamda oyundan memnundum. Rakip çok iyi bir takım. Set hücumu yapan bir ekip ama bugün çok fazla yaptırmadık bunu. Oyun istediğimiz gibi gitse de skor istediğimiz gibi gitmedi. Bugün için üzgünüm. Artık perşembe gününe bakmamız lazım."