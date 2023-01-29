Portekizli teknik adam, Ümraniyespor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Miguel Crespo ile Diego Rossi'yi, Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu.

68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Miha Zajc ile Arda Güler'i ilk 11'de oynattı.

Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den kurdu.

Orta sahada Willian Arao ve Miha Zajc şans bulurken, kanatlarda Arda Güler ile İrfan Can Kahveci oynadı. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Diego Rossi ve Serdar Dursun ise yedek bekledi.

Arda bu sezon ligde ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, ligde bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

Bu sezon Avrupa'da 3, kupada ise 1 maçta ilk 11'de oynayan 17 yaşındaki Arda, ligde ise hep sonradan oyuna girmişti. Arda, ligde bu sezon ilk kez Kasımpaşa karşısında 11'de görev aldı.

Zajc ligde 4 maç sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, ligde 4 maçın ardından ilk 11'de şans buldu.

Aldığı sürelerde gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan tecrübeli oyuncu, son olarak ligde 4-0 kazanılan Hatayspor müsabakasına ilk 11'de çıkmıştı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel ve Joshua King'in yanı sıra Ezgjan Alioski teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Kasımpaşa maçında yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, soğuk havaya rağmen tribünlerde kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldurdu.

Taraftarlar, maç öncesinde tek tek oyuncularını çağırarak onlara sevgi gösterisinde bulundu.

Muhabir : Süha Gür