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Spor
AA / DHA 30.01.2024 14:23

Sivasspor Bartuğ Elmaz'ı Fenerbahçe'den kiraladı

Trendyol Süper PER Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı kiraladı.

Sivasspor Bartuğ Elmaz'ı Fenerbahçe'den kiraladı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın 2023-2024 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Bartuğ Elmaz, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

19 Şubat 2003'te Tekirdağ'da dünyaya gelen Bartuğ Elmaz, Galatasaray alt yapısında futbola başladı. Ardından 2022 yılında Marsilya'ya transfer olan sporcu, daha sonra Fenerbahçe'de görev yaptı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi, 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 maçta 126 dakika forma giyen Bartuğ Elmaz, 1 asist yaparken 1 de sarı kart gördü.

Fenerbahçe de ayrılığı duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Bartuğ Elmaz sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullandı.

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